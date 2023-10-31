موعد انضمام أحمد الفيشاوي لتصوير فيلم ولاد رزق 3 | خاص

أثار غياب الفنان أحمد الفيشاوي عن انطلاق تصوير الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق منذ أيام بالرياض، حالة من الجدل، وحقيقة مشاركته بالعمل.

قال المؤلف صلاح الجهيني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن أحمد الفيشاوي سيكون متواجدا في ولاد رزق 3، ولكنه حاليا منشغل بتصوير أحد أفلامه السينمائية الأخرى.

أشار مؤلف ولاد رزق، إلى أن أحمد الفيشاوي سينضم قريبا إلى فريق العمل، ولكن بعد الانتهاء من تعاقداته الأخرى، موضحا:" كان نفسنا يبقى معانا في الصورة لكن في الأيام اللي جاية هينضم لينا".

انطلق تصوير الجزء الثالث من الفيلم الناجح ولاد رزق، الذي يجمع نجوم كبار في سوق السينما والدراما المصرية، وعلى رأسهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم، إلى جانب عدد كبير من الفنانين الذين ينضمون مع كل قصة جديدة.

صلاح الجهيني مؤلف الفيلم كشف في حوار خاص مع موقع صدى البلد، أسباب انطلاق تصوير فيلم أولاد رزق في هذا التوقيت بالتزامن مع موسم الرياض، ومميزات إنتاج العمل في السعودية، وخطة صناعه لتسويقه عالميا، إلى جانب الكشف عن سبب غياب أحمد الفيشاوي عن صورة الأبطال الجماعية التي انتشرت بالتزامن مع أول يوم تصوير.

كما كشف مؤلف ولاد رزق أيضا عن حقيقة مشاركة نجوم عالميين في أحداث الجزء الثالث، والجديد الذي يقدمه العمل بعدما لاقى جزأيه الأول والثاني نجاحا، وخطتهم للحفاظ على هذا النجاح.