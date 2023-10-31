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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر يبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة سبل تعزيز التعاون العلمي

وكيل الأزهر يستقبل
وكيل الأزهر يستقبل سفير أذربيجان

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ،الدكتور الخان بولوخوف، سفير أذربيجان بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال العلمي.

قال الدكتور الضويني إن الازهر يفتح أبوابه للجميع من كل دول العالم، ليقدم لهم منهجا وسطيا مستنيرا لا تشدد فيه ولا تفريط، مبينا أنه يدرس بالأزهر ٣٠ طالبا أذربيجاني، منهم ٨ على منح دراسية.

وأوضح الدكتور الضويني أن الأزهر لا يكتفي بتقديم خدماته للطلاب للدارسين فحسب؛ بل يقدم دورات تدريبية للأئمة والوعاظ من كل أنحاء للعالم من خلال أكاديميته العالمية لتدريب الأئمة، على أحدث أساليب الدعوة والإفتاء، وتقبل الآخر وترسيخ سبل التعايش السلمي المشترك.

من جانبه أعرب الدكتور الخان بولوخوف، سفير أذربيجان بالقاهرة، عن شكره وتقديره للأزهر الشريف على جهوده العلمية ولترسيخ قيم السلام في كل أنحاء العالم، مضيفا أن بلاده تهتم بتطوير علاقتها مع الأزهر  الشريف، لما له من مكانة عالمية ومنهج أصيل.

الأزهر اذربيجان المجال العلمي التعايش السلمي

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