أمريكا توجه اتهامات خطيرة لـ بوتين بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمحاولة استخدام الحرب بين إسرائيل وحماس للحد من الدعم الغربي لأوكرانيا.

وقال “بلينكن”، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ حول التمويل التكميلي للأمن القومي: “يحاول بوتين بشدة الاستفادة من الحرب بين إسرائيل وحماس على أمل أن يشتت انتباهنا... وأنه سيؤدي إلى سحب أمريكا لمواردها من أوكرانيا”.

وأمس، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا يمكن تبرير قتل آلاف الأبرياء في الشرق الأوسط.

وأوضح بوتين، أن “الولايات المتحدة تقف وراء الأحداث بالشرق الأوسط وأوكرانيا”، مشيرا إلي أن “لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع ونحن نقاتلهم في أوكرانيا”.

وأكد الرئيس الروسي، أن “مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية”.وفي وقت سابق، قال السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن فلسطين تقدر موقف روسيا وتلاحظ بشكل خاص الدعم الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين، خلال الفترة الأكثر صعوبة.