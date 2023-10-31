عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة الموسيقيين تحذر من التعامل مع محمد عبد السلام

محمد عبد السلام
محمد عبد السلام

حذرت نقابة الموسيقيين من التعامل مع فرقة عازف الأورج محمد عبد السلام، لاستمرار قرارها بإيقافه عن العمل لمخالفته قوانين العمل بالنقابة. 

 

 

 

وقال منصورهندي رئيس لجنة العمل في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن محمد عبد السلام موقوف عن العمل منذ فترة، ولكن القرار الجديد يحذر من التعامل معه.

 

وفي وقت سابق، كشف محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل أزمة عازف الأورج محمد عبد السلام.

 

وقال المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية :" بخصوص موضوع عبد السلام عازف الاورج ومنعه من العمل من خلال النقابة لعدم تنفيذ التزامه بسداد المبالغ المستحقه عليه لبعض المتعهدين ،تم عمل استئناف للحكم الصادر ضده  لعدم حضوره المعارضة".

 

وكان تقدم أحد منظمي الحفلات بشكوى ضد محمد عبد السلام إلى نقابة الموسيقيين بعدم التزامه بالعقود المبرمة معه.

 

نفذت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عدة إجراءات قبل الإفراج عن عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام بعد قرار جهات التحقيق بإخلاء سبيله.

 

وتولت الجهات المختصة الكشف جنائيا على عبد السلام وبيان إذا كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى من عدمه وذلك عقب قيامه بعمل معارضات على 11 حكما غيابيا صادرة ضده وبعدما تبين خلو سجله الجنائي من أي قضايا أو أحكام أخرى تم الإفراج عنه وغادر عبد السلام ديوان قسم شرطة الساحل.

محمد عبد السلام عازف الأورج محمد عبد السلام المتحدث بإسم نقابة المهن الموسيقية نقابة الموسيقيين نقابة المهن الموسيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

الناتو: يجب ألا نلعب دورا مباشرا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

تحذير عاجل وإطلاق الإنذار في السعودية| تعليق الدراسة وظواهر جوية خطيرة خلال ساعات.. ماذا يحدث بالطقس؟!

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

رئيس إسرائيل كاذب.. والد شاني لوك يفجر مفاجأة إعلامية.. ماذا قال؟

موضوعات متعلقة

خطيبة ماثيو بيري السابقة: أحببته بعمق وجرحني بشكل لم أعهده من قبل

مروان موسى وأمير عيد.. 25 فنانا عربيا يتضامنون مع فلسطين بأغنية "راجعين"

أول تعليق من رفاق ماثيو بيري في Friends بعد تسليم جثمانه لأسرته

اختار الموت وحيدا بدل وجع الفراق.. كيف تنبأ ماثيو بيري بطريقة رحيله؟

انهيار عائلته.. ماذا وجدت الشرطة الأمريكية بمنزل ماثيو بيري بعد غرقه بالجاكوزي؟

ملاكم بريطاني يهدي إيمينيم ساعة مميزة في عشاء موسم الرياض

مؤلف ولاد رزق: انطلاق التصوير كان ضروريا مع موسم الرياض.. وأحمد الفيشاوي سيلحق بنا قريبا| حوار

للمرة الثانية.. نجوم الفن يحتفلون مع أبطال وداعا جوليا في انطلاقه بسينما زاوية

ترشيحاتنا

مصادر لـ إكسترا نيوز: فتح منفذ رفح غدا لاستقبال مصابين فلسطينيين

ضربات صاروخية.. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب

لأجل عيون سيناء.. كيف حولت الدولة جهودها لتعمير أجمل بقعة في مصر؟

هدف الأهلي | الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

اللوبي الإسرائيلي.. مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيويورك يفضح هيئات أممية 

نقابة الموسيقيين تحذر من التعامل مع محمد عبد السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالتها صعبة.. الأسباب المحتملة لمرض فاتن الحلو

بصورتها على التيشيرت.. سعر صادم لإطلالة نانسي عجرم بافتتاح موسم الرياض 2024

سعرها تخطى 70 ألف جنيه.. إطلالة نانسي عجرم تثير الجدل بموسم الرياض

يتخطى 90 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان ياسمين صبري بافتتاح موسم الرياض

فيديو

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

«فبركة فبركة».. فيديو يكشف زيف الدعاية الإسرائيلية حول تحرير «المجندة الحسناء»| «فيديوجراف»

"بدي أكل خبز".. طفل فلسطيني يريد الاستشهاد ليأكل في الجنة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ