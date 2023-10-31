نقابة الموسيقيين تحذر من التعامل مع محمد عبد السلام

حذرت نقابة الموسيقيين من التعامل مع فرقة عازف الأورج محمد عبد السلام، لاستمرار قرارها بإيقافه عن العمل لمخالفته قوانين العمل بالنقابة.

وقال منصورهندي رئيس لجنة العمل في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن محمد عبد السلام موقوف عن العمل منذ فترة، ولكن القرار الجديد يحذر من التعامل معه.

وفي وقت سابق، كشف محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل أزمة عازف الأورج محمد عبد السلام.





وقال المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية :" بخصوص موضوع عبد السلام عازف الاورج ومنعه من العمل من خلال النقابة لعدم تنفيذ التزامه بسداد المبالغ المستحقه عليه لبعض المتعهدين ،تم عمل استئناف للحكم الصادر ضده لعدم حضوره المعارضة".

وكان تقدم أحد منظمي الحفلات بشكوى ضد محمد عبد السلام إلى نقابة الموسيقيين بعدم التزامه بالعقود المبرمة معه.

نفذت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عدة إجراءات قبل الإفراج عن عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام بعد قرار جهات التحقيق بإخلاء سبيله.

وتولت الجهات المختصة الكشف جنائيا على عبد السلام وبيان إذا كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى من عدمه وذلك عقب قيامه بعمل معارضات على 11 حكما غيابيا صادرة ضده وبعدما تبين خلو سجله الجنائي من أي قضايا أو أحكام أخرى تم الإفراج عنه وغادر عبد السلام ديوان قسم شرطة الساحل.