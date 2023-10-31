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جامعة حلوان تتواجد في خمس تخصصات مختلفة بتصنيف تايمز العالمي.. السيد قنديل: نعمل على تشجيع الباحثين نحو الابتكار والتميز

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

  • جامعة حلوان تتواجد في خمس تخصصات مختلفة بتصنيف تايمز العالمي
  • رئيس جامعة حلوان : نعمل علي مواكبة تطورات العصر و رفع تصنيف الجامعة
  • نائب رئيس جامعة حلوان : خطة لدعم الباحثين نحو الابتكار

 

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل و متطلبات العصر .

وذالك عن طريق  دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي و العمل  علي ربط البحث العلمي  بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية .


وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى  البحوث العلمية.

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اهتمام الجامعة بالأبحاث التطبيقية، والتي ترتكز علي ابتكار مخرجات بحثية من شأنها دعم الصناعة المحلية . 

وأوضح. رئيس جامعة حلوان أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.

و كشف  الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا  أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو أداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة  لباحثينا، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي،  و وتوفير الدعم اللازم للباحثين بكافة المجالات و دفعم نحو الابتكار . 



و قد نجحت جامعة حلوان أن تظهر في خمس تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject" حيث احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا،  فى تخصص العلوم الصحية  والمرتبة السابعة محليا.

وفى تخصص علوم الحياة، جاءت  جامعة حلوان في 800-601  دوليا، وفي المرتبة العاشرة محليا، وفى تخصص الهندسة احتلت الجامعة فئة 1001  دوليا، والمرتبة الـ ٢٥ محليا، كما جاءت الجامعة في الفئة 1000-801  دوليا، في تخصص العلوم الفيزيائية والمرتبة الـ ٢١ محليا، وفي تخصص علوم الكمبيوتر، احتلت جامعة حلوان الفئة 601-800  دوليا، وفي المرتبة السابعة محليا.

 

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات، ويأتي هذا التقدم في إطار الإستراتيجية التي انتهجتها الجامعة لإظهار دورها العلمي والبحثي.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تحتوى على  قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي،  وتسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين. 

كما حققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العام. حيث حصلت الجامعة على المركز الرابع عشر بين الجامعات المصرية في مجال العلوم الصيدلانية، حيث جاءت في المركز 400:301 ،مقارنة بالعام الماضى 401-500

يجدر بالذكر أن تصنيف شنغهاي هو أحد أهم التصنيفات العالمية، حيث يقوم بتصنيف الجامعات في 54 مادة عبر العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية. يعتمد التصنيف الصيني على خمس معايير رئيسية، بما في ذلك الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول Q1، ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع، ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين في مجالات التصنيف المختلفة، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية في هذا المجال.

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