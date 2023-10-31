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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ جامعي يكشف أهم مميزات جامعات الجيل الرابع

طلاب جامعات
طلاب جامعات

عصر التطور التكنولوجي السريع، أصبحت الجامعات تواجه تحديات جديدة في سبيل تلبية احتياجات الطلاب ومواكبة العصر الحديث ، ومن هنا نشأت مفهوم جامعات الجيل الرابع، والتي تعتبر تطورًا مهمًا في مجال التعليم العالي.

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد قاسم بكلية الاداب جامعة عين شمس ، أن جامعات الجيل الرابع تتميز بمجموعة من الخصائص التي تجعلها مختلفة عن الجامعات التقليدية، وتساهم في تطوير الطلاب ورفع مستوى التعليم بشكل عام.

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وأضاف الدكتور محمد قاسم خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن أحد أهم مميزات جامعات الجيل الرابع هو التركيز على التعليم المبتكر والمبني على التكنولوجيا  فعندما يتم دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، يتاح للطلاب فرصة الوصول إلى المعرفة بشكل أسرع وأكثر فاعلية لافتاً ، أنه خلال استخدام الأجهزة الذكية والتطبيقات والمنصات التعليمية الحديثة، يمكن للطلاب تعزيز قدراتهم العقلية وتطوير مهاراتهم بشكل شامل.

 

وأكد الدكتور محمد قاسم ، أن  جامعات الجيل الرابع تعد منصة للتفاعل والتعاون العالمي. حيث يتم تبني أساليب التعليم العالمية وتنظيم المؤتمرات وورش العمل الدولية، مما يتيح للطلاب فرصة التعلم من خلال التواصل مع زملائهم في مختلف أنحاء العالم والاستفادة من ثقافاتهم المختلفة وهذا يساهم في توسيع آفاق الطلاب وتعزيز قدراتهم الاجتماعية والثقافية.

 

وأشار إلي أن جامعات الجيل الرابع تعتم بتطوير مهارات التفكير النقدي والإبداع لدى الطلاب فهي تشجع على المشاركة الفعالة في مناقشات المجموعات، وتنظيم الأنشطة العملية والمشاريع البحثية المبتكرة ،و يتم تعزيز روح المبادرة والابتكار من خلال تنظيم ورش العمل والمسابقات والفعاليات الثقافية والعلمية.

 

وكان  في وقت سابق تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مقر جامعة الجلالة الأهلية، يرافقه الدكتور محمد الشناوي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، وعدد من رؤساء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وعمداء ومديرو البرامج الأكاديمية بالجامعة. وخلال زيارته، تفقد الوزير مباني كليات طب، وطب الأسنان، والفن والتصميم، والهندسة، وقاعة المؤتمرات بالجامعة.

 

وعلى هامش الزيارة، أكد الوزير أن جامعة الجلالة إنجاز كبير حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة، وتسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، وملبية لاحتياجات سوق العمل، فضلًا عن تمتعها ببنية أساسية متطورة، تسمح بإجراء أبحاث علمية وعصرية في المجالات ذات الأولوية، موضحًا أن هذه الجامعة وغيرها من الجامعات الأهلية تحظي بدعم ومتابعة دورية من القيادة السياسية.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات الأهلية تسهم في تحقيق الخطة الإستراتيجية للوزارة حتى عام 2030، ومنها تقديم مستوى تعليم عال على المستوى الأكاديمي والتطبيقي؛ بما يسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي أن الجامعة تعد من جيل الجامعات الذكية، ونموذج لجامعات الجيل الرابع، وأنشئت بالقرار الجمهوري رقم 436 لسنة 2020، وتقع على مساحة 173 فدانًا، وتضم مجالات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الأساسية، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، وتقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة طرحت 35 برنامجًا في 14 مجالاً دراسيًّا خلال العام الدراسي الجاري.

وأضاف الدكتور محمد الشناوي أن الجامعة تحرص على تطبيق أحدث النظم العالمية في تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم الدراسية، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها شراكات مع عدد من الجامعات المرموقة، منها جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، لافتًا إلى أن الجامعة استقبلت أولى دفعاتها للشهادات المزدوجة مع جامعة أريزونا ستيتت الأمريكية في 5 برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى خلال العام الدراسي الجاري في مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال، والتي تضم برامج (هندسة البرمجيات، والهندسة الكهربائية، وإدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية) كما سيتم إضافة برامج أخرى في مجالات (الفنون والتصميم، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الإعلام، العلوم).

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