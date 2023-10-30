أسباب ضعف القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الأولي ..خبير تربوي تكشف الحل

تعتبر مشكلة ضعف القراءة والكتابة من التحديات الهامة التي يواجهها طلاب الصفوف الأولي في العديد من البلدان ،و يعد القراءة والكتابة أساسيين في عملية التعلم والتطور الأكاديمي والاجتماعي للأطفال، ولذلك فإن وجود حلول جذرية لهذه المشكلة يعد أمرًا ضروريًا .

قالت الدكتورة امل شمس استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، على أهمية العمل الجماعي والشراكة بين المعلمين وأولياء الأمور والمجتمع لمواجهة ضعف القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الأولي ،مؤكدة إن توفير بيئة تعليمية مناسبة تشجع الطلاب على التعلم والتطور اللغوي يعد أمرًا حاسمًا لمستقبلهم الأكاديمي والشخصي.

وأشارت الدكتورة امل شمس ، إلي ضرورة توظيف أساليب تدريس متنوعة ومبتكرة في الصفوف الدراسية الاولى كما يجب أن تكون الدروس مشوقة ومليئة بالأنشطة التفاعلية التي تعزز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب ، يمكن استخدام الألعاب والأدوات التعليمية التفاعلية لجعل العملية التعليمية أكثر متعة وفاعلية.

وشددت الدكتورة امل شمس علي ،تكثيف التدريب على القراءة والكتابة في الصفوف الأولي وتخصيص وقت كافٍ لممارسة القراءة بشكل يومي، وتشجيع الطلاب على كتابة القصص والمقالات القصيرة وعند تقديم التدريب، يجب توفير تعليمات وتوجيهات واضحة ومناسبة لمستوى الطلاب.

لافتة ، أن مشكلة ضعف القراءة والكتابة تعتبر لدى طلاب الصفوف الأولى في المدارس تحديًا هامًا يواجهه نظام التعليم .

كشفت الدكتورة أمل شمس،اسباب ضعف القراءة والكتابة وتقدم ايضا بعض النصائح للتغلب على هذه المشكلة.



1- يعود ضعف القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الأولى إلى نقص التحضير المسبق ،لذلك يجب أن يتم توفير بيئة مناسبة للأطفال قبل دخولهم المدرسة، تشجعهم على استكشاف الكتب والقراءة الجماعية مع العائلة.

2.- قدرة الطلاب على الانتباه والتركيز هي عامل مهم في تطوير مهارات القراءة والكتابة و يجب توفير بيئة خالية من التشتت والضوضاء، وتعزيز التركيز من خلال استخدام أساليب تفاعلية ومشوقة في عملية التعلم.

3- يعتبر الدعم المنزلي والتشجيع من الأسرة عاملًا مهمًا في تعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال. ينبغي للأهل أن يقرؤوا للأطفال بانتظام، وأن يخصصوا وقتًا للممارسة اليومية للكتابة والقراءة في المنزل.

4 - استخدام التقنيات الحديثة بشكل غير فعال يمكن أن يكون سببًا لضعف القراءة والكتابة ويجب أن تكون التكنولوجيا وسيلة مساعدة ومحفزة للتعلم، وينبغي توجيه الأطفال لاستخدام تطبيقات وموارد تعليمية ملائمة.

5.- توفير برامج تعليمية متكاملة ومناسبة للصفوف الاولي

ينشر موقع صدي البلد ، تفاصيل خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمواجهة ضعف «القراءة والكتابة»، حيث سيتم البدء الفورى في تطبيق خطة عمل عاجلة (قصيرة إلى متوسطة الأجل) وذلك بهدف تعزيز مهارات القراءة والكتابة لطلاب الصف الرابع الابتدائى بالنظام التعليمى الجديد.

وتأتى الخطة الخاصة بتحسين مهارات القراءة والكتابة بالتعاون مع البنك الدولى، بعد نتائج التقييم الوطنى والدولى للقرائية بعد جائحة كورونا والتى تكشف مواطن الضعف في القراءة والكتابة لدى الطلاب في المرحلة الابتدائية وتحديد بعض الفجوات التعليمية ورصد أسبابها ومظاهرها كبداية لوضع خارطة طريق لسد تلك الفجوات، وتحديد خطوات إجرائية للتعامل مع هذه المشكلة.

وأكدت الوزارة على أهمية إجراء عملية تقييم لمعرفة مدى تحقق الأهداف المبتغاة من التطوير، ومعرفة المعوقات التي حالت دون تحقق هذه الأهداف على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أن قمة التحول في التعليم كانت قد أصدرت نتائج حول الفاقد في التعليم على مستوى العالم، والذى يمثل ٧٠% من الدول ذات الدخل المتوسط، من الطلاب الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.

وأكدت التقييمات أن ٣٠٪ من الأطفال في مصر دون المستوى في القراءة والكتابة، حيث أكد الدكتور أيدن كليركن منسق البنك الدولى أن النتائج الرئيسية لمصر في القراءة والرياضيات والعلوم، من خلال اختبارات PIRLS وTIMSS‏ وهما اثنتان من أكبر الدراسات في العالم حول التحصيل التعليمى، تقدم بيانات عالية الجودة وموثوقة.