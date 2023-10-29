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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ جامعي يكشف بدائل السفر للخارج واستقطاب الطلاب الوافدين للدراسة بمصر

ثانوية عامة
ثانوية عامة

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة التعليم العالي وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، شهدت مصر تطورات هامة في منظومتها التعليمية الجامعية. ومن خلال تبني استراتيجيات مبتكرة وتنفيذ إصلاحات شاملة، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كوجهة تعليمية عالمية وتجذب الطلاب والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

قالت الدكتورة ساميه خضر استاذ علم الاجتماع ، أن وزارة التعليم العالي شهدت زيادة القدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم ، ويرجع ذلك إلى عدة إجراءات اتبعتها الوزارة  أهمها تحفيز الجامعات والمراكز والهيئات البحثية للباحثين بمختلف الدرجات العلمية لافتة أن مصر لديها بدائل كثيرة للسفر خارج البلاد من حيث  انشاء جامعات أهلية متميزة وفي العديد من المحافظات ويوجد توسع في انشاءها بالإضافة الي افرع جامعات اجنبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة داخل مصر لجذب جميع الطلاب الي التعليم داخل مصر وعدم اللجوء الي السفر خارج البلاد .
وأكدت الدكتور سامية خضر أن  وزارة التعليم العالي وقعت العديد من البروتوكولات مع جامعات أجنبية عالمية لإنشاء أفرع في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة لافتا انه يوجد عدد من الجامعات الأجنبية العالمية بمصر لذلك لا يوجد سبب لسفر الطلاب خارج البلاد

 

وتابعت استاذ علم الاجتماع  ، أن ارتباط التعليم ارتباطا شديدا بسوق العمل مناشدًا الطلاب بعدم التطلع لكليات القمة في المطلق أو لمجرد تلبية رغبة أولياء الأمور وعلى الطرفين إعادة النظر في اختيار الكلية على أن يكون نصب عينيهم التخصصات الحديثة والاحتياجات الجديدة للدولة حتى يجد الطالب لنفسه فرصة عمل في مجاله بعد التخرج .

 

وأوضحت خضر ، أنه يوجد طفرة حقيقية وإنجازات كبيرة حققتها الجامعات المصرية عبر سلسلة من المشروعات والتطوير تقودها نحو جامعات الجيل الرابع، وتصل بها للعالمية بكافة المجالات سواء التعليمية أو التنموية .

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وطالبت،بضرورة ربط البحث العلمي والتعليم بوجه عام بالصناعة، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية التي أصبحت أمرا لا مفر منه في مختلف دول العالم.

وشددت، على أهمية ربط البحث العلمي بمختلف مجالات الصناعة من خلال تبادل الخبرات بين رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة البحوث والتدريس، بالإضافة عن مناقشة الآليات المناسبة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية المستدامة وتقديم مقترحات عملية، كذلك توصيف وتحليل الوضع الراهن وعرض تجارب وطنية ودولية في هذا الشأن.

ونوهت ، أن مشاريع تخرج طلاب التي حصلت على مراكز متقدمة بين المشاريع الأخرى لابد من استثمارها  وتحقيق أقصى استفادة منها، لافتا إلى أن طلاب كلية الهندسة يقومون بمشروعات للطرق وتصميمها مع عمل تقييم لها، وكيفية الاستفادة منها خاصة أن شبكة الطرق أحد أهم المشروعات بالدولة ومشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية.

 

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