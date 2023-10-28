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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ جامعي: مكتبات بين السرايات تهدر الملكية الفكرية وتساعد على الغش

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تشهد الجامعات المصرية ظاهرة انتشار مكتبات أمام الجامعات التي تعمل على توفير ملخصات للمحاضرات للطلاب و يتسائل الكثيرون عن فاعلية هذه الملخصات في تأهيل الطلاب لسوق العمل، وعن الآثار السلبية التي قد تنتج عن هذه الظاهرة، والتي فاقت أزمة الدروس الخصوصية ، فالحصول على المذكرات النهائية الموجوده أمام الجامعات ، التى تحتوى على مختصرات للمناهج والتوقعات لأسئلة الامتحانات، والتي يتم بيعها في "الأكشاك" المنتشرة حول الجامعات الحكومية .


في هذا السياق، أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، أن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها مكتبات تعد جريمة يعاقب عليها القانون فهي بمثابة تزوير يجب مكافحته من قبل السلطات المختصة المتمثلة في وزارة الداخلية .
 

وطالب الخبير التربوى خلال تصريحاته لموقع صدى البلد ،بتغيير الأستاذ الجامعي كل عامين لتغيير أسلوب دراسة المنهج فيصعب على المكتبات تنفيذ الملخصات للطالبات.

وأضاف، أن هناك تقاعسا لدى بعض الجامعات وإدارتها فى محاربة مثل هذه الظاهرة، نظرا للزيادة المطردة فى أعداد الطلاب والتكدس الكبير الذى تشتكى منه الجامعات من زيادة أعداد طلابها فى الكليات فوق الأعداد المخصصة والمسموح بها مثل بعض الكليات النظرية كالآداب والتجارة والحقوق والألسن .

وشدد الخبير على أنه لابد أن تحارب هذه الظاهرة من جذورها ويتم النظر فى إعادة إصلاح المنظومة التعليمية من البداية خاصة من مرحلة الثانوية العامة التى تتزايد فيها معدلات الدروس الخصوصية.

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معهد اعداد القادة: نعمل علي تأهيل طلاب الجامعات لمواجهة سوق العمل

واشاد الدكتور مجدي حمزة ، بتوسيع قاعدة أفرع الجامعات بالأقاليم وإنشاء العديد من الكليات المناظرة وغير المناظرة لاستيعاب الأعداد المحددة والحد من التكدس الموجود حاليًا، والعمل على تقديم أفضل خدمة تعليمية جيدة.


 

وكان قد تسلمت جامعة عين شمس شهادة الاعتماد الدولي لبرنامج العمارة والعمران البيئي بكلية الهندسة Chartered Institute of Architectural Technologists (CIAT)
وذلك خلال الاحتفال السنوي  (AT Awards)الذى نظمته CIAT بلندن، المملكة المتحدة في 20 أكتوبر 2023 لتسليم جوائز التميز والاحتفاء بإنجازات المتخصصين في مجال التكنولوجيا المعمارية للجهات الأكاديمية والمهنية ، وذلك تحت رعاية الاستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، الاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للاستاذ الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ، حيث قامت ا.د مروة خليفة مدير البرنامج بتسلم شهادة الاعتماد الدولي لبرنامج العمارة والعمران البيئي وذلك لمدة خمس سنوات (2022 – 2027).

ويعد CIAT هو الهيئة الدولية المعتمدة للمتخصصين في تكنولوجيا الهندسة المعمارية ، في المقام الأول في المملكة المتحدة ولكن أيضًا على المستوى الدولي. وباعتماد البرنامج يحق لخريجي البرنامج الاعفاء من التقييم المهني - لاستيفائهم المعايير التعليمية اللازمة - عند التقدم للهيئة ليصبحوا تكنولوجيين معماريين معتمدين دوليا. وقد أثنت الهيئة المعتمدة على نهج البرنامج إزاء التصميم البيئي وكيفية إدماج قضايا الاستدامة الرئيسية في المناهج الدراسية من خلال استخدام المواد والتكنولوجيات والتقنيات المستدامة.  كما أشاد المراجعون باتصال  البرنامج مع الصناعة وفرص النشاط الطلابي المميزة التي يطرحها البرنامج.
 

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