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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: تفاصيل التقديم في وبينار للترجمة الفورية.. وحقوق عين شمس تعقد مؤتمرها السنوى حول "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

حقوق عين شمس تعقد مؤتمرها السنوى حول "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرها الدولى السنوى يومى الرابع والخامس من نوفمبر برحاب الكلية حول موضوع "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"، وذلك برعاية  المستشار عمر مروان، وزير العدل، و الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، و الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة ، و الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة ، و الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية.

جامعة الملك سلمان وبينار للمترجمة الفورية ..تفاصيل التقديم

تنظم جامعة الملك سلمان ‎تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور أشرف سعد برنامج اللغة الإنجليزية وبينار في مجال الترجمة الفورية تحت عنوان "كيفية تحويل التحديات إلى فرص في الترجمة الفورية"، للمترجمة الفورية هبة عز الدين المترجمة الفورية بالأمم المتحدة ومؤسسة ترجمان العرب بدولة الإمارات وغيرها.  

اليوم..انطلاف المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بعين شمس  " تأصيل التراث البحري المصري : تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور

تعلن كلية الآثار جامعة عين شمس عن انطلاق  فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة عين شمس والمقام بالتعاون مع الصالون البحري المصري ومؤسسة أونور-فروست تحت عنوان: " تأصيل التراث البحري المصري: تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" وذلك يومي 29-30 أكتوبر 2023 بمقر جامعة عين شمس.

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