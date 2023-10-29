عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تطلق مبادرة للتوعية بسرطان الثدي.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تُطلق جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة للتوعية بسرطان الثدي في الجامعة؛ بالتعاون مع الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وبإشراف أساتذة متخصصين، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر بعدد من كليات الجامعة ومبانيها الإدارية.

كما  إن المبادرة التي تطلقها الجامعة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وتستهدف الوصول لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات وإجراء الكشف الطبي عليهن وتوعيتهن بسرطان الثدي والقيام بتدريبهن على الكشف الذاتي، للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي،

حيث  تحرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية الشاملة والمستدامة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مبادرة التوعية بسرطان الثدي بالجامعة سوف تستمر لمدة 5 أيام، وسيتم توفير مقر ثابت بجوار القبة للتوعية، مضيفًا أن فاعليات التوعية سوف تُقام بكلية العلاج الطبيعي يوم الاثنين 30 أكتوبر، وكلية الهندسة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، وكلية الزراعة يوم الأربعاء 1 نوفمبر، وكلية الطب البيطري يوم الخميس 2 نوفمبر، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

موعد ظهور سيدنا عيسي ومكانه.. وهل سيحرر القدس؟ معلومات لا يعلمها كثير

تفاصيل تعرض طريق سفاجا - قنا لـ سيول.. وغلق 45 كيلو متر

بالفيديو .. لحظة اختراق هاكر أردني لـ القناة الـ13 العبرية

في انتظار الإشارة.. هذا أحد الخيارات لسكان غزة للتواصل مع العالم

ترشيحاتنا

أخف دم فيهم.. صدمة بعد رحيل بطل مسلسل Friends عن عمر 54 عاما

في عيد ميلاد سلوى محمد علي.. تعرف على أبرز محطاتها الفنية

سعر شيفروليه بليز الجديدة في السعودية

اليوم.. محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية في القاهرة

أفضل هاتف شبابي من أوبو Oppo بسعر مناسب وإمكانات جبارة

آخر ما نزل من القرآن الكريم وأطول آية.. علي جمعة يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي وصن داونز| مفاجآت في التشكيل.. ونجم الفريق ينافس على الأفضل من مقاعد الاحتياطي

زي المحلات .. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

ذكرى طه حسين.. اتهموه بالتحيز للص.هيونية ما القصة؟

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ