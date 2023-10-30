اليوم.. المؤتمر الدولي الخامس عشر لـ تمريض عين شمس

تنظم كلية التمريض بجامعة عين شمس، مؤتمرها الدولي الخامس عشر بعنوان "نهج صحى واحد وعلوم التمريض نحو رؤية مصر 2030"، في الفترة من 30-2023/10/31 ، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة سحر موسي عميد كلية التمريض بالجامعة، وتحت إشراف الدكتورة سهام جرجس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة منال صلاح رئيس قسم جراحي باطني ومقرر المؤتمر.



تعقد فاعليات المؤتمر من خلال الحضور عن بعد ، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض والطب والزراعة والعلوم من الجامعة بجانب بعض المتحدثين الأجانب من خلال المشاركة عن بعد من جامعات بأمريكا والهند وأندونيسيا والبحرين.

https://www.asu.edu.eg/ar/726/event

شهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حفل تخرج دفعة ٢٠٢٣ من كلية العلوم بحضور الدكتور محمد رجاء عميد الكلية ، الدكتورة ريم الكباريتى مدير روابط الخريجين، السادة وكلاء الكلية ولفيف من عمداء الكلية السابقين والطلاب وذويهم.



وفي كلمته اعرب الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته بتواجده وسط هذا الجمع من العلماء أصحاب السيرة الذاتية الغنية بالتعلم والعلم التطبيقي وخريجي كلية العلوم الذين يري بريق العبقرية في اعينهم، موضحا ان كلية العلوم تضم عباقرة صغار تعلموا علي ايدي عباقرة كبار في اسرة جامعة عين شمس التي تدعم العلم، لافتا ان مقولة جامعة عين شمس جامعة صعبة غير صحيحة بالمرة ؛ بل هي جامعة جادة، فنحن بالفعل امام منظومة متكاملة في جامعة عين شمس من حيث العلم والأنشطة الطلابية المختلفة، كما انها صاحبة الخمس نجوم في تقييم QS، مؤكدا اننا محظوظون بطلابنا فهم أفضل طلاب يتلقون العلم لدي افضل علماء، حتي بالنسبة للوافدين، لافتا إلي ان معظم برامج كليات الجامعة حاصلة علي الاعتماد الدولي او في سبيلها للحصول عليه.



واشار الي ان ما تم صرفه علي الكلية خلال السنوات الماضية نابع من قناعتنا المطلقة وثقتنا في طلابنا وفي قدراتهم.



كما طالب الخريجين بمواصلة تحصيل العلم، حيث اصبح لديهم الحد الأدنى لبداية التعلم والبحث العلمي بعد ما تعلموا من اساتذتهم الأساسيات وطرق التفكير السليم والعمل تحت ضغط وهو ما سيميزهم عن اقرانهم من الجامعات الأخرى في الحياة العملية.



كما طالب الخريجين بالعمل علي تطبيق افكاركم الإبداعية وانتهاز فرصة اقتناع القيادة السياسية بالعلم واهميته وتأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائما بأن العلم هو سبيل نهضة الوطن لكي يقوموا بخدمة مجتمعهم ووطنهم والابتعاد عن دعاوي اليأس والإحباط الداعية للهجرة وعدم الانسياق ورائها، موضحا انه قام بتسجيل أربعة براءات اختراع في جراحات العمود الفقري وترأس الجمعية العالمية لجراحات العمود الفقري ويقوم بإلقاء العديد من المحاضرات بمختلف دول العالم وهو داخل مصر مؤكدا ان التميز دائما يأتي من داخل الوطن.



واختتم كلمته للخريجين بأن عليهم إن يفتخروا بتخرجهم من كلية العلوم جامعة عين شمس

مطالبهم بالتواصل مع الجامعة ورابطة الخريجين وان يكونوا خير سفراء لكليتهم وجامعتهم.

كما اعرب ا.د محمد رجاء عميد كلية العلوم عن مدي سعادته وفخر بمشاركة الطلاب حفل تخرجهم من جامعة عين شمس وكلية العلوم التي احتضنتهم على مدار السنوات الأربع الماضية.



