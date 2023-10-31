فرص عمل بالآلاف|منتجات مصرية فائقة الجودة تغزو الأسواق.. والأجنبية مركونة على الأرفف

بدائل منتجات المقاطعة .. تريند رائج خلال الأيام الماضية منذ بدأ القصف الإسرائيلي على غزة ومستمراً حتى الآن ، وبعدها بدأت حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية واستبدالها ب بدائل مصرية 100% .

بدأ الشعب المصري البحث عن بدائل منتجات المقاطعة، وزاد التركيز على السلع المصرية سواء القديمة والجديدة، وظهرت الكثير من المنتجات المصرية للاستهلاك اليومي وبدأ الإقبال عليها بشكل ملحوظ خلاف اسبوعين فقط، وهو ما تسبب في انتعاشة كبيرة للمصانع والمنتجات المصرية وانتشارها في الأسواق والمحلات بشكل كبير، بينما تراصت المنتجات الأجنبية على الرفوف بدون زبائن حتى أصبحت عرضة للتراب وانتهاء الصلاحية.

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حملة مقاطعة المنتجات أتت بثمارها سريعاً وأصبح الجميع يبحت عن بدائل مصرية لكل المنتجات ، ومنها بديل مصري للشيبسي، وبديل مصري للنسكافيه، وبديل مصري للبيبسي، وهكذا جميع المنتجات التي اعتدنا على استهلاكها .

بكل فخر صنع في مصر .. كان هذا الشعار الذي رفعه المواطنون في وجه المنتجات المستوردة ، ليحل محلها المصري الذي اجتاح الأسواق، وفي جميع الأنواع ، لتبدأ منتجات مصرية بعينها تتصدر المشهد بعد سنين من الاختفاء وصعوبة المنافسة حتى جاءت الفرصة المنتظرة .

وبعد نجاح حملة مقاطعة المنتجات المستوردة ، بدأ أصحاب تلك الشركات بمحاولة إغراء المستهلكين من جديد من خلال العروض والتخفيضات الهائلة على تلك المنتجات ومنها مشروب ستارباكس الشهير الذي وصله سعره 20 ج بدلاً من 90 ، وكذلك في جميع الأسواق والمحلات الكبرى ستجد كلمة عروض على جميع الأرفف وعلى المنتجات المستوردة التي تندرج ضمن المقاطعة .

ومؤخرًا أعلنت شركة سبيرو سباتس للمشروبات الغازية، مصرية الصنع عن فتح باب التوظيف، حيث استقبلت بحسب ما اعلنت، 15 الف طلب توظيف بكافة المحافظات.