أمريكا تعلن إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا ستنشر 300 جندي إضافي في الشرق الأوسط، مما يوفر قدرات تتعلق بالتخلص من الذخائر المتفجرة والاتصالات وغيرها من أشكال الدعم.

وأمس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الهدف من نشر المزيد من القوات الأمريكية الآن في الشرق الأوسط هو الردع، ولن تغادر الشرط الأوسط أبدا.

وأضاف "البنتاجون"، أن القوات الأمريكية استهدفت عدة مناطق تابعة لوكلاء إيران في المنطقة لإرسال رسالة إلى طهران.

أوضح البنتاجون، أن الولايات المتحدة تركز على منع توسع الصراع وانتشار التصعيد في المنطقة، لافته إلى أنه لا أحد يريد أن يرى أي تصعيد في المنطقة.