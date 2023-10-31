حماس تصف وزير خارجية أمريكا بالنازي المتعطش لد.ماء شعب فلسطين

تعليق غير مسبوق..

وصف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، وزير خارجية أمريكا بلينكن بأنه نازي ومتعطش لد.ماء الشعب الفلسطيني، وذلك وفق ما نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تليجرام.

وكتب الرشق تعليقا على م.جزرة جباليا: "أمام هذه الم.جازر المروّعة التي يرتكبها الاحتلال ضد أهلنا في غزّة، ليس آخرها م.جزرة جباليا اليوم، يواصل وزير الخارجية الأمريكي في تصريحاته الحافلة بالكذب والتضليل للرأي العام العالمي، بهدف زيادة التحريض والتشويه لمقاومة شعبنا الباسلة، ألا يكفي الإدارة الأمريكية مشاركتها ودعمها للإرهاب والم.جازر فضيحة وإجرامًا، حتى توغل في ممارسة الكذب والتضليل والدعاية الرخيصة والوقحة!".