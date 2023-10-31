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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الناتو في غزة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

أحمد موسي
أحمد موسي

حذر الإعلامي أحمد موسى، أن هناك وثيقة تتضمن اقتراح ألماني يستهدف مصر، وإدارة دولية لقطاع غزة، مضيفا أن هناك مخاطر من وجود قوات حلف الناتو على حدود معبر رفح.

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وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تقترح الوثيقة وجود قوات دولية من حلف الناتو، متابعا أن هذا الاقتراح قديما في عام ٢٠٠٨ إبان حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
وتابع أحمد موسى، أن المقترح الألماني يعني أن هناك دعم اوروبي كامل لإسرائيل، واذا لم تستطيع إسرائيل تصفية حماس الان سيتم تصفيتها بالقوات الدولية، متابعا أن هناك اقترحات لوثيقة أوروبية تولي تحالف دولي تأمين قطاع غزة بعد الحرب بالتعاون مع الأمم المتحدة، كما أوضحت أن هذا التحالف سيتولى أيضًا تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة.

فيما حذَّرت الوثيقة الأوروبية من تداعيات القصف العشوائي واقترحت عمليات جراحية دقيقة في غزة، و شككت في قدرة إسرائيل القضاء على حماس بالوسائل العسكرية، وكذلك جرى اتفاق أوروبي حول تجفيف منابع دعم حركة حماس ماليًا وسياسيًا.
 

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