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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استشهاد المئات.. الاحتلال الإسرائيلي غير متأكد من تحقيق هدفه بقصف جباليا

صدى البلد

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مفاجأة بشأن قصف مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين في القطاع.

وقال المتحدث بإسم جيش الاحتلال لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "إننا قصفنا مخيم جباليا حيث كان يختبئ أحد قادة حماس"، مضيفا "لا نستطيع التأكد من أننا قتلنا القيادي في "حماس" خلال قصف جباليا".

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء مجزرة مروعة في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، أن الحصيلة الأولية للقصف الإسرائيلي حوالي 400 شهيد وجريح.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس والعشرين، وسط توسيع الاجتياح البري من وسط وشمال غزة، وقد تمكنت المقاومة الفلسطينية من مواجهة العدوان وقتل جنديين وإصابة إثنين آخرين، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" ما بين ضباط وجنود بلغ 317 قتيلا.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الجاري بتكثيف الاحتلال عدوانه بضربات جوية على مناطق القطاع، ردا على عملية المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة والتي أسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي والقبض على أكثر من 200 أسير.

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