مجلس الوزراء: سيناء ليست مجرد صحراء وهي في قلب مشروع التنمية المصرية|فيديو

قال سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى العريش بـ سيناء اليوم، تضمنت عدة رسائل واضحة وصريحة على وضع سيناء بالنسبة إلى مصر.



وأضاف سامح الخشن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن سيناء ليست مجرد صحراء، وليست جزء منفصل عن مصر، مؤكداً أن سيناء في قلب مشروع التنمية المصرية.

وأشار المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي كانت له نظرة عميقة في عام 2014، عندما أطلق المشروع القومي لتنمية سيناء، وذلك بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن الأمن لا يتحقق إلا بالتنمية.



وأوضح المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المرحلة الثانية من تطوير سيناء، تتضمن تدشين خطة التطوير الإستراتيجي لسيناء، مشيراً إلى أن سيناء تعرضت للتهميش التنموي لفترات طويلة.