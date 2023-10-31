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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقاعس المجتمع الدولي.. السعودية تدين استهداف إسرائيل لمخيم جباليا

السعودية
السعودية

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر ، والذي تسبب في استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين.

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مصر العروبة.. ننشر صور الاستعدادات الطبية والمستشفى الميداني لاستقبال مصابي غزة

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تحرك مهم لتوثيق جرائم إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وجاء بيان وزارة الخارجية السعودية على النحو التالي : "تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف اللا انساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء".

وأضافت وزارة الخارجية "وتعبر المملكة عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي بتاريخ (27) أكتوبر (2032م) والذي جاء بإجماع دولي واسع".

وأكمل بيان وزارة الخارجية "وتؤكد المملكة أن الأوضاع الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد المستمر لا يمكن تبريرها مطلقاً، وأن حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولويات ملحة لا يمكن قبول أي تسويف أو تعطيل لها، وعدم الالتزام الفوري بها سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الاسرائيلي والمجتمع الدولي.

الاحتلال الإسرائيلية غزة قطاع غزة وزارة الخارجية السعودية السعودية

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