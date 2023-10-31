جريمة جباليا.. الأمين العام للجامعة العربية: لا يمكن للعالم أن يظل صامتا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الثلاثاء، القصف الذي طال مخيم جباليا، مؤكدا أنه لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتا حيال ما يجري.

وجدد أبو الغيط الدعوة إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة"، وقال إن المجتمع الدولي مسؤول عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم، وإن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري يظل مسؤولية عالمية وأممية.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء مجزرة مروعة في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، أن الحصيلة الأولية للقصف الإسرائيلي حوالي 400 شهيد وجريح.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس والعشرين، وسط توسيع الاجتياح البري من وسط وشمال غزة، وقد تمكنت المقاومة الفلسطينية من مواجهة العدوان وقتل جنديين وإصابة إثنين آخرين، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" ما بين ضباط وجنود بلغ 317 قتيلا.

وبدأ العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الجاري بتكثيف الاحتلال عدوانه بضربات جوية على مناطق القطاع، ردا على عملية المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة والتي أسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي والقبض على أكثر من 200 أسير.