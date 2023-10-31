انفجار عنيف يهز قاعدة أمريكية بحقل العمر النفطي بـ سوريا

أفاد المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، بدوي انفجارات كبيرة في حقل العمر النفطي أكبر قواعد التحالف الدولي في سوريا والتي تسيطر عليها القوات الأمريكية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام سورية أن انفجارا كبيرا وقع داخل قاعدة حقل العمر، التي تسيطر عليها القوات الأمريكية، شرقي مدينة دير الزور السورية.

وكانت قناة الميادين ذكرت في وقت سابق أن انفجارا قويا سمع داخل قاعدة حقل كونيكو للغاز الأمريكية بريف دير الزور الشمالي، حيث يرجح أن الانفجارات ناتجة عن استهداف القاعدة بعدة صواريخ من دون معلومات عن الخسائر.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "الشدادي" المحتلة في الحسكة السورية، برشقة صاروخية ، أصابت أهدافها بشكل مباشر، بحسب ما ذكرت قناة الميادين .

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت فصائل مسلحة في العراق، استهداف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بطائرة مسيرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عراقية.