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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملية معقدة.. صحيفة عبرية تكشف سبب عدم رد إسرائيل على هجمات الحوثيين

أرشيفية
أرشيفية

علقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الهجمات التى شنتها جماعة الحوثي في اليمن ضد إسرائيل خلال الأيام الماضة، وقالت إن الرد الإسرائيلي على تلك الهجمات سيكون صعب جدا ومعقد.

وأضافت الصحيفة أن بعد اليمن بعيدة عن إسرائيل. ومن أجل ضربهم، سيحتاج جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى عملية استراتيجية معقدة، جوية وبحرية.

وأضحت الصحيفة أن عملية واحدة في اليمن لن تضع حدا لمحاولات الحوثيين مهاجمة إسرائيل، مشيرة إلى أنهم يمتلكون مخزونا كبيرا جدا من الصواريخ من جميع الأنواع والطائرات بدون طيار الانتحارية والهجومية.

وأكدت الصحيفة أن أي قرار بتوجيه ضربة انتقامية ضد الحوثيين في اليمن يجب أن يأخذ في الحسبان عدة اعتبارات.

وتابعت: "هذه الاعتبارات هي أساس قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال فرقتي عمل إلى الشرق الأوسط: إحداهما حول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" والأخرى حول حاملة الطائرات "أيزنهاور"، والعديد من مدمرات الصواريخ وسفن مشاة البحرية التابعة لها".

وأشارت الصحيفة إلى احتمال قيام الأميركيين بالرد، وقالت أن ذلك الاحتمال ضعيف وذلك لأن إدارة بايدن لديها حاليا مصلحة في إبقاء النيران هادئة وعدم التورط بشكل مباشر في الشرق الأوسط.

وأوضحت  الصحيفة أن إسرائيل أمام معضلة ستتفاقم وستتطلب تقييما متجددا للوضع إذا حاول الحوثيون توسيع القتال إلى الوسط البحري.

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