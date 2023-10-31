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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوليفيا تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

الرئيس البوليفي
الرئيس البوليفي لويس ارسي

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البوليفية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

 

وفي وقت سابق اليوم، أعرب  الرئيس البوليفي لويس ارسي، عن تضامنه وتضامن الشعب البوليفي مع شعب فلسطين، مؤكدا أنه لا يمكن السكوت والاستمرار بالسماح بمعاناة هذا الشعب، خاصة الأطفال الذين لهم الحق بالعيش بأمان وسلام.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الرئاسة بالعاصمة البوليفية لاباز، اليوم الثلاثاء، سفير دولة فلسطين محمود العلواني.

وأكد الرئيس ارسي إدانته لجرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة، ودعمه للمبادرات الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية تماشيا مع القانون الدولي.

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