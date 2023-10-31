عضو مجلس الشيوخ يكشف خطوات المرحلة الثانية لتنمية سيناء

أكد النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لسيناء هي زيارة تاريخية وهي بداية للمرحلة الثانية للتنمية.

وأوضح أبو حرب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده عبر فضائيه etc أن المرحلة الأولى هي المرحلة الأساسية من بنية تحتية ومياه وكهرباء وشبكة طرق وتطوير ميناء العريش وإنشاء ١٨ مجمع سكني .

واشار عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، الي أن اليوم هو بداية المرحلة الثانية والتي تشمل إنشاء ١٧ مجمع سكني في رفح والشيخ زويد و٤ مجمعات في العريش.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، أن الدولة وفرت الإرادة السياسية وبدأت عملية التنمية والتعمير بعد تطهير سيناء من الإرهاب الأسود .

وأشاد بزيادة المقاعد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمحافظات سيناء وذلك للمساحة الشاسعة التي تتمتع بها سيناء.