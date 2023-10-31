شيخ قبيلة العكور: سيناء أصبحت أرضا خصبة للتنمية والاستثمار

أكد الشيخ عارف أبو عكر شيخ قبيلة العكور في سيناء، أن الإرهاب انتهى نهائيا من سيناء، وأن سيناء بخير وأمان ودخلت مرحلة جديدة مرحلة البناء والتعمير.

وأضاف أبو عكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة etc ، أن سيناء كانت في نفق مظلم وكانت تحارب داخليا وخارجيا وعانت الكثير ولولا القيادة الحكيمة لتحولت سيناء لجحيم.

وأوضح أن سيناء كانت أرض خصبة للإرهاب واليوم هي أرض خصبة للتنمية والاستثمار والإعمار والزراعة وهناك تنمية حقيقية عمرانية وزراعية وسياحية، مشيراً إلى أن دماء الشهداء وأرواحهم لم تذهب هباء وإنما ذهبت لتعيش سيناء وتعمر.