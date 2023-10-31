شبكة "إكس" الاجتماعية تعلق حساب حزب الله.. وإسرائيل تشكر إيلون ماسك

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن شبكة التواصل الاجتماعي X "تويتر سابقا" علقت الحساب الرسمي لحزب الله اللبناني.

وأضافت الصحيفة أن القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، وجهت الشكر لمالك الشركة، المليارير الأمريكي، إيلون ماسك، على هذه الخطوة.

وفي وقت سابق، أعلن ماسك، أن خدمة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس ستدعم خطوط الاتصالات في قطاع غزة مع "منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا"،

من جانبها عارضت إسرائيل بشدة هذه الخطوة، وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، إن تل أبيب "ستلجأ إلى كافة الوسائل" لمنع تزويد منظمات الإغاثة في قطاع غزة بالإنترنت.