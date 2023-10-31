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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحات أردوغان.. متاجر إسرائيل الكبرى تتخذ إجراء ضد تركيا

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الثلاثاء، أن سلاسل المتاجر الكبرى في إسرائيل أوقفت استيراد المنتجات من تركيا بعد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن حركة حماس والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن من بين الشركات التي أوقفت الواردات، أكبر سلسلة سوبر ماركت في إسرائيل، "شوفرسال".

وقالت الصحيفة: “قامت العديد من سلاسل المتاجر الكبرى الإسرائيلية بتعليق الواردات من تركيا بعد أن أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه لحماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب وقف إسرائيل بأسرع وقت لأنها لم تعد تتصرف كدولة وإنما كمنظمة.

وأكد أردوغان أنه “سيتم العمل على محاكمة إسرائيل بسبب ما اقترفته في غزة”، موضحا أن “إسرائيل ترتكب جرائم حرب ويجب محاسبتها أمام القانون”.

 وأضاف أن “تركيا ستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل والمنابر الدولية”.

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وكان أردوغان، أكد أن الشعب التركي متضامن مع الأشقاء في غزة، مضيفًا “نشعر بالحزن على غزة وما نفعله الآن لأجل غزة وهناك من يساوي بين حماس وإسرائيل”.

وأضاف أن الكيان الصهيوني انزعج من تصريحه بأن حماس ليست حركة إرهابية، مؤكدًا أن تركيا لن تكتفي بإدانة ما يحدث في غزة.

حماس إسرائيل أردوغان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تركيا

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