مفاجأة| عودة نجمي الأهلي إلى قائمة الفريق لمواجهة صن داونز

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على قائمة الفريق لمواجهة صن داونز.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "إمام عاشور وأحمد عبدالقادر في قائمة الأهلي لمباراة صن داونز غدًا"

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – أكرم توفيق – محمد هاني – خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور – أحمد عبد القادر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – رضا سليم- بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا – أنتوني موديست – صلاح محسن.