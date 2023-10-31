بدون مكياج.. هدى الإتربي تفاجئ جمهورها بجمال ملامحها

شاركت الفنانة هدي الإتربي متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ظهرت هدي الاتربي بإطلالة ناعمة وبسيطة، دون مكياج معتمدة علي جمال ملامحها الطبيعية، مع اللون النود في الشفاه، مع تسريحة شعر بسيطه إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي،وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراءرخا، وأحمد غزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.