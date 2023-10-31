بالروب.. زوجة ميسي تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة

شاركت عارضة الأزياء العالمية أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، متابعيها صورا جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أنتونيلا روكوزو، بإطلالة جذابة مرتدية روب أنيق أبيض اللون ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بملامحها.

وتُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، أمس الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم موسم 2022-2023، للمرة الثامنة في مسيرته.

وعقب عودته لـ أمريكا وانخراطه في تدريبات فريقه، تجمع لاعبو ميامي مجهزين ممرًا شرفيًا لزميلهم، مُحيين إياه.

كما حرص اللاعبون على رأسهم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، على التقاط الصور التذكارية رفقة ميسي.