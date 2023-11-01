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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قصف مخيم جباليا.. وزير الدفاع الأمريكي يطالب بإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن وزير الدفاع لويد أوستن شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين في العمليات العسكرية"، وذلك خلال اتصاله الهاتفي الأخير مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

وجاء بيان الدفاع الأمريكية بعد ساعات من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا، والذي يعتقد أنه شمل أعدادا كبيرة من الضحايا المدنيين، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ويبدو أن هذا البيان يعكس انزعاج واشنطن من الهجوم على جباليا، حيث أقر أوستن أيضًا بزيادة إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح اليوم، داعيًا إلى مواصلة التقدم لزيادة المساعدات للمدنيين في غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ مجزرة جديدة للحرب على قطاع غزة، حيث شن غارات شديدة العنف على مخيم جباليا، ما أسفر عن تسجيل 400 شهيد وجريح فلسطيني على الأقل جراء إلقاء جيش الاحتلال ستة قنابل، تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات ما يعني إلقاء 6000 كيلو جرام متفجرات.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن تدمير 40 منزلا في منطقة بلوك 6 في مخيم جباليا، المعروف بأنه الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة.

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