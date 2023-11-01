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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عرفات خضر: لقاء رئيس الوزراء اليوم بأهل شمال سيناء جمع الراعي بالرعية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أشاد  الشيخ عرفات خضر   شيخ الطريقة الصوفية بشمال سيناء لقاء رئيس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اللقاء  بالمبارك الذي جمع الراعي برعيته  حيث كان رئيس الوزراء وسط المواطنين وشيوخ القبائل يتحدث معهم ويستمع لمطالبهم. 


تابع خلال مداخلة تليفونية  عبر  " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة   : ON:رئيس مجلس الوزراء  في وسط  المواطنين ومشايخ  القبائل   يستمع منعم ويبلغهم بالبشرى  والخطط المضوعة والشواهد الوجدة على أرض الواقع . 


واصل : شهدت المنطقة اليوم  وضع حجر الاساس  لمشروعات  عمرانية   وزراعية  والان يجري في المنطقة  تدشين شبكة  طرق  جديدة لم تحدث  على مدار الفترات والعقود الماضية   بما يؤهل المنطقة  لان تكون جاذبة لاإستثمارات  جيدة   ، لافتاً إلى أن الدكتور مدبولي   شجع المواطنين وأكد لهم   بأنه لاأحد سوف يتحرك من أرضه ومن ثم   هذه كانت بشارة للناس أنه لابد من تعمير الارض   وزراعتها  والاستجابة والتعاون والتنسيق مع خطط الدولة  لان الدولة تسعى جاهدة إلى أن   تكون  الخطط الموضوعة وفقاً لمتطلبات  أهل المنطقة   سواء من ناحية السكان وأو تهيئة  المنطقة لجذب الاستثمارات .


وعن أهم  مطالب سكان شمال سيناء التي  قدموها  لرئيس الوزراء قال : " حالياً في الوقت الراهن وتزامناً  مع  خطط الدولة الموضوعة طلبنا من الدولة  وقمنا بتسليم  مذكرات تحريرية  حول تدعيم المنطقة بالكهرباء   عبر زيادة محولات الكهرباء وشبكات الكهرباء  لانه بعد الحرب على الارهاب  كثير من الشبكات تاكلت  وتحتاج للتجديد ، مشدداً  أنه شيوخ القابئل    تقدموا بتحويل  منطقة الجورة لمدينة ومركز حيث كانت خالية  جنوب الشبخ زويد ورفح تقدمنا بمذكرة بإعتماد هذه المنطقة كمركز  لتكون حجر   أساس لانطلاقة تعميرية جديدة   لمنطقة كانت شبه خالية. 


وأكد أن قبائل سيناء  هي خط الدفاع الاول عن سيناء قائلاً : " ن عشة المواطن وليست بيته المبني التي يسكن فيها هي دبابة  على الحدود  تنفجر  في وجه كل من أراد  الاعتداء عليها

الإعلامية لميس الحديدي الطريقة الصوفية برنامج كلمة أخيرة دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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