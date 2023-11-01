موسيماني أبرز المرشحين.. قرار أخير من مجلس الزمالك بشأن أوسوريو

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك ناقش مستقبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال اجتماعه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "النادي غير راضٍ عن أداء المدرب والسفريات المتكررة له، وسوف يتم منحه فرصة حتى مباراة بيراميدز في كأس مصر".

أمير هشام: الزمالك منح أوسوريو فرصة حتى مواجهة بيراميدز وموسيماني أبرز المرشحين

وأضاف أمير هشام: "بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي وتاكيس جونياس مدرب بيراميدز السابق، على طاولة النادي للمفاضلة بينهما، وتم استبعاد باتريس كارتيرون من الترشيحات".