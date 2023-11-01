عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحفي فرنسي: المونديال حسم جائزة الكرة الذهبية لميسي.. ولا يوجد ظلم للأفارقة|فيديو

صدى البلد

اعتبر هيرفي بينوت، صحفي بصحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن الفوز بكأس العالم 2022 هو من حسم جائزة الكرة الذهبية لصالح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد ظلم واقع على اللاعبين الأفارقة في مسألة الجائزة.

وقال بينوت، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مسألة فوز ميسي بالجائزة كانت مثيرة لأن ميسي تحديدًا كان خارج القائمة في المرة الماضية، وفكرة أنه يحصل لاعب على الكرة الذهبية وهو يلعب خارج أوروبا مثيرة أيضًا، وحدث سيُذكر تاريخيًا.

وأشار صحفي جريدة ليكيب إلى أن التتويج بكأس العالم هو من حسم الجائزة لصالح ميسي.

وأضاف بينوت: «ربما ميسي استحقها ولكن أيضًا إيرلينج هالاند كان يستحق الفوز لها، ولا بد ألا ننسى كليان مبابي، وهو الذي خاض المباراة النهائية ضد منتخب الأرجنتين».

وحول شكل المنافسة المقبلة على جائزة الكرة الذهبية، قال صحفي ليكيب: «يُنظر لكليان مبابي وهالاند على أنهما ميسي وكريستيانو رونالدو السنوات المقبلة ولكن لا يمكن استبعاد لاعب مثل جود بيلينجهام ولا أحد يعلم ما المستويات التي يصل إليها هذا اللاعب مستقبلًا».

وحول عدم حصول أي لاعب أفريقي على الكرة الذهبية سوى جورج وايا عام 1995 ومدى شعور الأفارقة بالظلم تجاه ذلك، قال هيرفي بينوت: «أنا لا أرى عدم حصول لاعب أفريقي على الجائزة فيه نوع من الظلم، وهناك لاعبون أفارقة اقتربوا، مثل محمد صلاح اقترب سابقًا وساديو ماني حلّ في المركز الثاني في العام الماضي، وصامويل إيتو في السابق اقترب من الحصول على الجائزة».

وحول غياب المغاربة عن سباق الجائزة، رغم وصول منتخب بلادهم للمربع الذهبي من كأس العالم، قال الصحفي الفرنسي: «منتخب المغرب منتخب جماعي ولا يوجد لاعب بارز والوحيد الذي كان يمكن أن يتواجد في القائمة هو سفيان مرابط إضافةً إلى تواجد ياسين بونو بالقائمة من الأساس».

ميسي بينوت ليكيب ليونيل ميسي الكرة الذهبية اللاعبين الأفارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

الإمارات: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

بوليفيا تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

المجلس الإسلامي الأمريكي يوجه الإنذار النهائي لـ بايدن بشأن قطاع غزة

ترشيحاتنا

سعر عيار 21 اليوم الساعة 1-11-2023

صحفي فرنسي: المونديال حسم جائزة الكرة الذهبية لميسي.. ولا يوجد ظلم للأفارقة|فيديو

بسبب العدوان على غزة.. قرار عاجل لـ تشيلي بشأن سفيرها في إسرائيل

دعاء قضاء الحاجة بسرعة البرق .. فرصة عظيمة اغتنمها

وزير النقل: تشغيل مونوريل شرق النيل ومحطات مترو جديدة الأسبوع القادم

طلب مهم من بلينكن لرئيس إسرائيل بشأن المدنيين في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مسخن فلسطيني| بمذاق لا يقاوم

بمكياج لافت.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشبت؟

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ