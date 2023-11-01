صحفي فرنسي: المونديال حسم جائزة الكرة الذهبية لميسي.. ولا يوجد ظلم للأفارقة|فيديو

اعتبر هيرفي بينوت، صحفي بصحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن الفوز بكأس العالم 2022 هو من حسم جائزة الكرة الذهبية لصالح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد ظلم واقع على اللاعبين الأفارقة في مسألة الجائزة.

وقال بينوت، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مسألة فوز ميسي بالجائزة كانت مثيرة لأن ميسي تحديدًا كان خارج القائمة في المرة الماضية، وفكرة أنه يحصل لاعب على الكرة الذهبية وهو يلعب خارج أوروبا مثيرة أيضًا، وحدث سيُذكر تاريخيًا.

وأشار صحفي جريدة ليكيب إلى أن التتويج بكأس العالم هو من حسم الجائزة لصالح ميسي.

وأضاف بينوت: «ربما ميسي استحقها ولكن أيضًا إيرلينج هالاند كان يستحق الفوز لها، ولا بد ألا ننسى كليان مبابي، وهو الذي خاض المباراة النهائية ضد منتخب الأرجنتين».

وحول شكل المنافسة المقبلة على جائزة الكرة الذهبية، قال صحفي ليكيب: «يُنظر لكليان مبابي وهالاند على أنهما ميسي وكريستيانو رونالدو السنوات المقبلة ولكن لا يمكن استبعاد لاعب مثل جود بيلينجهام ولا أحد يعلم ما المستويات التي يصل إليها هذا اللاعب مستقبلًا».

وحول عدم حصول أي لاعب أفريقي على الكرة الذهبية سوى جورج وايا عام 1995 ومدى شعور الأفارقة بالظلم تجاه ذلك، قال هيرفي بينوت: «أنا لا أرى عدم حصول لاعب أفريقي على الجائزة فيه نوع من الظلم، وهناك لاعبون أفارقة اقتربوا، مثل محمد صلاح اقترب سابقًا وساديو ماني حلّ في المركز الثاني في العام الماضي، وصامويل إيتو في السابق اقترب من الحصول على الجائزة».

وحول غياب المغاربة عن سباق الجائزة، رغم وصول منتخب بلادهم للمربع الذهبي من كأس العالم، قال الصحفي الفرنسي: «منتخب المغرب منتخب جماعي ولا يوجد لاعب بارز والوحيد الذي كان يمكن أن يتواجد في القائمة هو سفيان مرابط إضافةً إلى تواجد ياسين بونو بالقائمة من الأساس».