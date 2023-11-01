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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

طوربيد العاصف.. أبو عبيدة يكشف حجم خسائر إسرائيل البرية والبحرية

صدى البلد

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن قوات المقاومة دمرت 22 آلية عسكرية إسرائيلية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع.

شاهد الفيديو:

وأضاف أبو عبيدة: “تمكن سلاح البحرية من توجيه عدد من الهجمات ضد أهداف بحرية إسرائيلية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد”.

وأكد أن “قوات المقاومة استخدمت طوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة”.

وقال أبو عبيدة: "العدو بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد أكثر من 20 يوما من التمهيد الناري”.

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