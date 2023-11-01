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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب مهم من بلينكن لرئيس إسرائيل بشأن المدنيين في غزة

بلينكن
بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

وحسب ما ذكرته الخارجية الأمريكية، شدد بلينكن على ضرورة اتخاذالإجراءات الوقائية لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، كشف أمس الثلاثاء، أن المدنيين يقتلون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، إن “قتل المدنيين ليس هدف إسرائيل.. ولا أنكر أن المدنيين يقتلون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، أعلن كيربي، دخول 66 شاحنة مساعدات إلي قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال: ”نواصل الضغط من أجل استئناف الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه وتوصيل الوقود… سيكون وضع الوقود حرجا، وبالتأكيد في الساعات والأيام المقبلة مع نفاد المخزونات الحالية”.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة لن تدعم أي ترحيل قسري للفلسطينيين خارج غزة”.

الخارجية الأمريكية بلينكن هرتسوج إسحاق هرتسوج الأمن القومي بالبيت الأبيض غزة

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طلب مهم من بلينكن لرئيس إسرائيل بشأن المدنيين في غزة


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