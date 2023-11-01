بايدن يتفق مع ملك الأردن على ضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع ملك الأردن العاهل عبدالله الثاني، التزامهما المشترك بزيادة المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن وملك الأردن اتفقا على ضرورة ضمان عدم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما ناقشا سبل وقف العنف والحد من التوترات الإقليمية.

كما شدد على أن بايدن أكد مجددًا ضرورة حماية حياة المدنيين في غزة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أنه يجري الإعداد للسماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات لقطاع غزة اليوم الأربعاء.

وقال بايدن عبر حسابه على منصة "إكس" "لقد شهد أمس أكبر عملية تسليم للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة حتى الآن، ويجري السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول اليوم.. ولكن هناك حاجة إلى المزيد".

وأضاف "لم انته من الضغط من أجل الحصول على المزيد من المساعدات، وسأواصل دعم إنشاء ممر آمن للمدنيين في غزة الذين يبحثون عن الأمان".