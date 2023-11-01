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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد إمام: إحنا جيل فقد الثقة فى كل حاجة إلا نفسه

محمد إمام
محمد إمام

علق الفنان محمد إمام على الأحداث الفلسطينة الجارية من خلال منشور عبر حسابه بتطبيق إنستجرام .

وكتب محمد إمام :" أطفال وأبرياء بيموتوا كل يوم والعالم بيتفرج , فتنة بين الشعوب العربية والحكومات ساكتة , كل تريند جديد ينسى اللى قبله وكله يغرد".

وأضاف :" الإختلاف فى الرأى بقى يفسد الود والقضية نفسها , والحلم العربى بقى الوهم العربى .. احنا فقد كل حاجة إلا الثقة فى نفسه".

فاجأ الفنان محمد عادل إمام، جمهوره بطرح تفاصيل فيلمه الجديد "أبو نسب" عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بمناسبة عيد ميلاده.


ونشر إمام  صورة من كواليس العمل وعلق عليها قائلأ: “انتوا بجد خليتوا يوم عيد ميلادي مميز جداً من كتر البوستات و المعايدات و الرسايل اللي بتجيلي .. شكراً على كل الحب ده، و بالمناسبة دي صورة جديدة من فيلم “أبو نسب” “الدكتور علي” من أكتر الشخصيات اللي حبتها وأنا بعملها .. استنوا فيلم جامد إن شاء الله .. ديسمبر ٢٠٢٣ في جميع أنحاء العالم”.

تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاًكبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

اللعب مع العيال 

روّج الفنان محمد عادل إمام لفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "اللعب مع العيال" وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

ونشر صورة له من أحداث الفيلم وعلق عليها قائلًا: "توكلنا على الله  فيلم كبير مع أكبر المخرجين !! "اللعب مع العيال" مفاجأة ٢٠٢٤ إن شاء الله "محمد إمام".

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