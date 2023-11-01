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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تُقام اليوم الأربعاء، الموافق 1-11-2023، العديد من المباريات الهامة، في مختلف المسابقات الكبرى، والتي يأتي أبرزها مباريات الدوري الإفريقي بالإضافة إلى مواجهة ليفربول وبورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية.

مباريات الدوري الأفريقي

الترجى التونسى ضد الوداد المغربى – الخامسة مساءً – على قناة أون تايم سبورتس

الأهلى ضد صن داونز – الثامنة مساء – على قناة  أون تايم سبورتس

مباريات كأس الرابطة الإنجليزية

وست هام ضد أرسنال – التاسعة والنصف مساءً – على قناة بي إن سبورتس إتش دي 2

بورنموث ضد ليفربول – العاشرة إلا ربع مساءً – على قناة بي إن سبورتس إتش دي 3

تشيلسى ضد بلاكبيرن روفرز - العاشرة إلا ربع مساءً - بي إن سبورتس إتش دي 4

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - العاشرة وربع مساءً – على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1

مباريات كأس ألمانيا

بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم – السابعة مساءً

ساربروكين ضد بايرن ميونخ – العاشرة إلا ربع مساءً

فيكتوريا كولن ضد اينتراخت فرانكفورت - العاشرة إلا ربع مساءً

مباريات مباريات الدوري الافريقي مباريات كأس الرابطة الإنجليزية مباريات كأس ألمانيا ليفربول

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