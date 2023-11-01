5 قنوات مجانية تنقل إياب الأهلي وصنداونز وهذا موعد المباراة

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة نظيره فريق صنداونز الجنوب افريقي فى لقاء الاياب ضمن منافسات نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ويحتاج النادي الأهلي إلى الفوز على نظيره فريق صنداونز الجنوب افريقي بفارق هدفين من أجل التأهل الى المباراة النهائية فى النسخة الأولى لبطولة الدوري الافريقى .

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره صنداونز الجنوب افريقي فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاربعاء على ملعب استاد القاهرة.

وحصلت إدارة النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف متفرج لمباراة الإياب أمام صنداونز الجنوب افريقي في إياب نصف نهائي الدروي الإفريقي.

وتنقل شبكة قنوات اون تايم سبورت وبي ان سبورت وأبو ظبي الرياضية مباراة الإياب بين النادي الأهلي ونظيره صنداونز الجنوب افريقي مساء اليوم الاربعاء في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وتغلب فريق صن داونز الجنوب افريقي بهدف نظيف على النادي الأهلي فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة الدوري الافريقي فى نسخته الأولي .

أحرز ثابيلو ماسيكو هدف التقدم لفريق صن داونز من تسديدة قوية سكنت مرمي محمد الشناوى حارس مرمي فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي.

القنوات الناقلة لذهاب الأهلي وصن داونز

من المقرر أن تنطلق مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وصنداوانز الجنوب افريقي مساء اليوم الأربعاء على 5 قنوات بشكل مجاني على قمر النايل سات.

وتبث مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر وصنداونز الجنوب افريقي فى إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي عبر قناة أون تايم سبورتس، وأبوظبي الرياضة، والرياضية المغربية، وقناة SSC Extra 1 SD، إضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تردد قناة أون تايم سبورتس

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية



التردد: 12091

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة المغربية الرياضية



التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4



قناة SSC Extra 1 SD

التردد: 12523.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.