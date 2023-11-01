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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد الخدمة الطبية بالوحدة الصحية بميت السباع

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بجولة تفقدية مفاجئة للوحدة الصحية بميت السباع.


وخلال الزيارة تلاحظ تواجد الفريق النوباتجي ، كما تواجد بعض التمريض العاملين بالوحدة لاستكمال الكشوف والسجلات الخاصة بأعمال الوحدة.


وتفقد وكيل الوزارة غرفة الطوارئ وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ، كما تأكد من تدريب العاملين بالطوارئ علي طريقة استخدام الأدوية الخطر وكيفية التعامل مع حالات الصدمة التحسسية ، وحالات الطوارئ.
كما تابع عملية التسجيل الخاصة بميكنة الطعوم ، وتأكد من تدريب الممرضة المسئولة علي طريقة الإدخال ، وكذلك اطمأن علي توافر وقود كافي لمولد الكهرباء لاستخدامه في حال انقطاع التيار الكهربي.

القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة التمريض العاملين الصدمة التحسسية

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