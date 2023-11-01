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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي بين 6 أندية عربية مرشحة لجائزة الأفضل في أفريقيا

الأهلي
الأهلي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، قائمة الأندية التي تنافس على جائزة أفضل فريق في عام 2023 على مستوى الرجال.

وشهدت القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي، تواجد فريق الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، على رأس 10 أندية، من ضمنها 6 أندية عربية.

كما شهدت القائمة تواجد فريق الوداد المغربي وصيف دوري الأبطال بجانب الرجاء المغربي والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، وماميلودي صن داونز ومارومو جالانتس من جنوب أفريقيا بجانب يانج أفريكانز التنزاني وأسيك ميموزا الإيفواري.

ومن المقرر، أن يتم تسليم جوائز العام من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في احتفالية ضخمة يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف جائزة أفضل فريق الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا الوداد

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