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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار تهمك|مفاجأة عاجلة من الأرصاد.. سعر الدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ الذهب

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أسعار الذهب.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 1-11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

 ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم.

سعر الذهب اليوم

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2966 جنيها للجرام.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2595 جنيها.
  • ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2224 جنيها للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20760 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 
 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.97 جنيه للبيع، و32.85 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.70 جنيه للبيع، و37.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.08 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم متوقع أن تقل فرص سقوط الأمطار وتنحصر فقط في السواحل الشمالية للبلاد المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، وستكون هناك أمطار خفيفة غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية، متابعة أن باقي مناطق الجمهورية ستتلاشى الأمطار فيها تمامًا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية مصحوب بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تسود أجواء خريفية مائلة للحرارة خلال فترة النهار، ومائلة للبرودة خلال الليل، خاصة في الساعات المتأخرة منه.
 

طقس الـ 6 أيام المقبلة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية هي الظاهرة المسيطرة على الأجواء في هذه الفترة؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، والذي يتسبب في شبورة مائية كثيفة ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل (الثلاثاء القادم)، وقد تصل لحد الضباب.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أهمية القيادة بهدوء تام في وقت الشبورة والاهتمام بنوعية الملابس واتباع جميع التعليمات المرورية.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء


العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 22
الإسكندرية 28  - 21
الإسماعيلية 31 - 21
الغردقة 33 -23
أسوان 37 - 22
سوهاج 34 - 19
المنيا 32- 21

الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 الدولار سعر الدولار اليوم

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