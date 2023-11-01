رمد المنيا: إجراء عمليتي زراعة قرنية لمريضين ضمن قوائم الانتظار

أعلن الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نجاح الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا فى إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة، حيث تم إجراء أول عملية لزراعة القرنية فى 3 فبراير 2021، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور أرسانى مقار، نجيب استشارى الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا، أن العملية أجريت لمريضين، أحدهما يبلغ من العمر 64 عاما، حيث تم إجراء عملية زراعة قرنية بالعين اليسرى، والمريض الثاني يبلغ 20 عاما، وتم إجراء زراعة قرنية بالعين اليسرى، وذلك بمشاركة الفريق الطبى الذى يتكون من الدكتور أحمد عبد الحميد، استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعى، وأسماء عبد الرازق تونى، استشارى أمراض العيون بمستشفى رمد المنيا، ومدحت صموئيل، استشارى التخدير بمستشفى رمد المنيا.

وأشار وكيل الوزارة إلى مدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة المنيا، ما يساهم بشكل فعال في تحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.