صحة المنيا: الكشف الطبي على 1768 مواطنا في قافلة طبية بسمالوط

قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسنين إنه تم الكشف على 1768 مواطنا خلال القافلة الطبية التي نفذتها المديرية بقرية السرارية بمركز سمالوط على مدار يومي 30 و31 أكتوبر .



وأوضح وكيل الوزارة - في بيان اليوم / الأربعاء / - أن القافلة شملت التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)،وصرف العلاج لهم بالمجان منهم 354 حالة جراحة، 450 حالة أطفال، 367 باطنة، 101 نساء، 85 أسنان، 292 جلدية، 31 تنظيم أسرة، 88 رمد، وإجراء 105 تحاليل متنوعة ، و 5 حالات أشعة سينية، و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 137 مترددا، و8 أسنان وتم تحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج .



ومن ناحية أخرى ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق ، أسفرت عن تحرير 16محضر إشغال منها 8 محاضر بـ"حي وسط المدينة" للمحال التجارية المخالفة .



وأفادت الوحدة المحلية برفع كافة الاشغالات المتواجدة بالطرق وعلى أرصفة المشاه و الطريق العام وتم خلالها إزالة الباعة الجائلين ،بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر على الطريق بشارع الحبشي والجزارين بـ"حي جنوب المدينة"، والتي تعيق حركة السير ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



و على صعيد أخر ، قال وكيل وزارة الزراعة بالمنيا الدكتور عمر صفوت إنه تم اختتام فعاليات دورة مطبقي المبيدات المنعقدة على مدار 4 أيام بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالمنيا (الإدارة العامة للمكافحة) تحت رعاية أسامة القاضي محافظ المنيا للاهتمام بنشر الوعي وثقافة الاستخدام الآمن للمبيدات وحرصا على الرقعة الزراعية و الصحة العامة والنظام البيئي .



وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم خلال تلك الدورات التعريف بأسس تقسيم مبيدات الآفات الزراعية، وطرق الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات، والاستخدام الآمن للمبيدات، والتعريف بالآلات المستخدمة في تطبيق المبيدات، وعوامل الأمان الصحي والبيئي، والإسعافات الأولية .