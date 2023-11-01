عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: الكشف الطبي على 1768 مواطنا في قافلة طبية بسمالوط

قافلة طبية
قافلة طبية

قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسنين إنه تم الكشف على 1768 مواطنا خلال القافلة الطبية التي نفذتها المديرية بقرية السرارية بمركز سمالوط على مدار يومي 30 و31 أكتوبر .


وأوضح وكيل الوزارة - في بيان اليوم / الأربعاء / - أن القافلة شملت التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)،وصرف العلاج لهم بالمجان منهم 354 حالة جراحة، 450 حالة أطفال، 367 باطنة، 101 نساء، 85 أسنان، 292 جلدية، 31 تنظيم أسرة، 88 رمد، وإجراء 105 تحاليل متنوعة ، و 5 حالات أشعة سينية، و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 137 مترددا، و8 أسنان وتم تحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج . 


ومن ناحية أخرى ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق ، أسفرت عن تحرير 16محضر إشغال منها 8 محاضر بـ"حي وسط المدينة" للمحال التجارية المخالفة .


وأفادت الوحدة المحلية برفع كافة الاشغالات المتواجدة بالطرق وعلى أرصفة المشاه و الطريق العام وتم خلالها إزالة الباعة الجائلين ،بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر على الطريق بشارع الحبشي والجزارين بـ"حي جنوب المدينة"، والتي تعيق حركة السير ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


و على صعيد أخر ، قال وكيل وزارة الزراعة بالمنيا الدكتور عمر صفوت إنه تم اختتام فعاليات دورة مطبقي المبيدات المنعقدة على مدار 4 أيام بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالمنيا (الإدارة العامة للمكافحة) تحت رعاية أسامة القاضي محافظ المنيا للاهتمام بنشر الوعي وثقافة الاستخدام الآمن للمبيدات وحرصا على الرقعة الزراعية و الصحة العامة والنظام البيئي . 


وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم خلال تلك الدورات التعريف بأسس تقسيم مبيدات الآفات الزراعية، وطرق الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات، والاستخدام الآمن للمبيدات، والتعريف بالآلات المستخدمة في تطبيق المبيدات، وعوامل الأمان الصحي والبيئي، والإسعافات الأولية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

ترشيحاتنا

الدوري الأفريقي.. الأهلي يهدر ركلة جزاء أمام صن دوانز بأقدام معلول

وقف النار ليس الحل.. البيت الأبيض: لا ندعم توطينًا دائمًا لسكان غزة خارج القطاع

إزالة تمثال كليوباترا الأيقوني في قصر قيصر بـ لاس فيجاس.. ما السبب؟

الخارجية الأمريكية: نتوقع إجلاء المزيد من مواطنينا من قطاع غزة

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

بنتاجون: نقدم فقط المشورة للجيش الإسرائيلي.. ولا ننخرط في الهجوم البري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا من جديد

تبحث عن قطرة ماء.. انتشار فيديو مأساوي لطفلة في غزة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي وصن داونز بنهائي الدوري الإفريقي.. وقناة مفتوحة تعرض

مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية| قصة تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وفيديوهات مثيرة

فيديو

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ