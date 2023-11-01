حماس تعلن استعدادها للمفاوضات السياسية مع الاحتلال بشروط

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن المقاومة مستعدة للمفاوضات السياسية للوصول لحل الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال هنية، في كلمة له اليوم، الأربعاء، إنه يجب وقف القتال وفتح الممرات ودخول المساعدات ومن ثم المفاوضات السياسية.

وأضاف أن ما سيتم نشره عن عدد خسائر إسرائيل في الحرب سيصدم الاحتلال، وتابع: "نؤكد للاحتلال ومن يقف وراءه أن محاولاتكم البائسة للتغطية على فشلكم بارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين العُزل بكل خِسة وندالة لن تنقذكم من الهزيمة المدوية في طوفان الأقصى".

واستطرد: "لقد هُزمتم في 7 أكتوبر المجيد وها أنتم تتعثرون في دخولكم البري الذي مضيتم به في مواجهة أبطالنا الأشاوس وشعبنا الأعزل".

وأكد هنية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل من أجل نفسه وحكومته المتطرفة.

وأوضح أن التصور الذي قدمته حماس يشمل صفقة لتبادل الأسرى وفتح المعابر ووقف إطلاق النار.