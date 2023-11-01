إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

"إنه صباح صعب على إسرائيل، ثمن الحرب باهظ ومؤلم”.. هكذا وصف أحد الوزراء في حكومة الطوارئ الإسرائيلية ما حدث الساعات الماضية من مواجهات قاسية حدثت بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي .. و تطورات مؤسفة أعلنها الهلال الأحمر الفلسطيني و هي انقطاع الاتصال تماما بالأطقم الطبية في قطاع غزة .

قدمت مقدمة الأخبار ندى باهي تغطية عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم باستشهاد 14 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة.



في مجزرة جديدة نفذها جيش الاحتلال للحرب على قطاع غزة، حيث شن غارات شديدة العنف على مخيم جباليا، ما أسفر عن تسجيل 400 شهيد وجريح فلسطيني على الأقل جراء إلقاء جيش الاحتلال ستة قنابل، تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات ما يعني إلقاء 6000 كيلو جرام متفجرات.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن تدمير 40 منزلا في منطقة بلوك 6 في مخيم جباليا، المعروف بأنه الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة.

و من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن وزير الدفاع لويد أوستن شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين في العمليات العسكرية"، وذلك خلال اتصاله الهاتفي الأخير مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

وجاء بيان الدفاع الأمريكية بعد ساعات من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا، والذي يعتقد أنه شمل أعدادا كبيرة من الضحايا المدنيين، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ويبدو أن هذا البيان يعكس انزعاج واشنطن من الهجوم على جباليا، حيث أقر أوستن أيضًا بزيادة إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح اليوم، داعيًا إلى مواصلة التقدم لزيادة المساعدات للمدنيين في غزة.

و كانت اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص بجروح حرجة، حيث نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الأطباء عن استشهاده.

واستشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، استشهد الفلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس، علمًا أنه من ذوي الإعاقة.

و مع تطور الأحداث الوضع يزداد سوءا حتى على الاطقم الطبية الخاصة بالهلال الأحمر الفلسطيني

و قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن عدد الشهداء والمصابين في قطاع غزة في ارتفاع مستمر والوضع الإنساني يزداد سوءا.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن “الاتصال انقطع مع طواقمنا في قطاع غزة بشكل كامل”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وصول شحنات من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أنه يجري الإعداد للسماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات لقطاع غزة اليوم

وقال بايدن عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد شهد أمس أكبر عملية تسليم للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة حتى الآن، ويجري السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول اليوم.. ولكن هناك حاجة إلى المزيد".

و على الجانب الآخر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، عن مقتل 9 من جنوده جراء القتال في قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف بيان للجيش أن جنديين آخرين من المشاة أصيبا بجروح خطيرة أمس في غزة.

وبذلك يرتفع حصيلة القتلى المعلنين لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس إلى 11 قتيلًا.

من جانبها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الـ 9 جنود الإسرائيليين قتلوا بصاروخ استهدف مدرعتهم في شمال غزة.

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بيانا، اليوم الأربعاء، بعد مقتل 9 جنود إسرائيليين خلال الهجوم البري علي شمال قطاع غزة.

وقال جالانت، إن “سقوط مقاتلي الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة؛ يمثل ضربة قاسية ومؤلمة.. قلوبنا وأفكارنا مع عائلاتهم العزيزة”.

وأضاف: “الإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في أعماق قطاع غزة، تكلف للأسف ثمناً باهظاً”.

وواصل بيانه: “نحن مستعدون وجاهزون لحملة طويلة ومعقدة تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة.. سننتصر”.

وارتفع عدد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين قتلوا في القتال في قطاع غزة إلى 11.

وأمس .. زعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، تحقيق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية في قطاع غزة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاحتلال دفع ثمنًا باهظًا في اليوم الأخير.

وقال جالانت، خلال زيارته لقاعدة بالماشيم الجوية: “نحن ننشر قوات على نطاق واسع في عمق قطاع غزة، ولكن في اليوم الأخير دفعنا ثمنا باهظا”.

وزعم: “كانت هناك إنجازات كبيرة في ساحة المعركة”.

و لكن

قال الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني جانتس، اليوم الأربعاء، بعد تأكيد مقتل 9 جنود من قوات جيش الاحتلال،: “إنه صباح صعب على إسرائيل، مؤكدا أن ثمن الحرب باهظ ومؤلم”.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال جانتس: “حتى الآن، يواصل مقاتلو الجيش الإسرائيلي القتال في أعماق غزة.. لا تزال أمامنا أيام صعبة، لكننا جميعًا متحدون حول الهدف.. سننتصر".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بيانا، بعد مقتل 9 جنود إسرائيليين خلال الهجوم البري علي شمال قطاع غزة.

وقال جالانت، إن “سقوط مقاتلي الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة؛ يمثل ضربة قاسية ومؤلمة.. قلوبنا وأفكارنا مع عائلاتهم العزيزة”.

وأضاف: “الإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في أعماق قطاع غزة، تكلف للأسف ثمناً باهظاً”.

وواصل بيانه: “نحن مستعدون وجاهزون لحملة طويلة ومعقدة تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة.. سننتصر”.



أما عن جهود مصر

فقد أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" أن عددا من الشاحنات وسيارات الإسعاف المصرية عبرت معبر رفح في اتجاه قطاع غزة لنقل عدد من المصابين والجرحى للعلاج بالمستشفيات المصرية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بوجود استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة.

وأوضحت القناة، أن هناك انتشارا مكثفا لسيارات الإسعاف؛ لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، حيث توجد أكثر من 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.

وكشفت القناة، أن هناك جهودا مصرية في اتجاهات عدة لدعم السكان في غزة، وتم تجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

و أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بـ خروج الفلسطينيين مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وأوضح أن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، ووجود انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وأضاف مراسل القناة، أن أكثر من 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة، مع تجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وهناك استعدادات بمستشفيي الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة.

وأكد أن الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.