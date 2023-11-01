لهذا السبب.. مملكة الأردن تعلن أستدعاء سفيرها لدى إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية ، اليوم الأربعاء، استدعاء سفيرها من إسرائيل.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان أن تم استدعاء سفير الأردن لدى إسرائيل لرفض المملكة الهاشمية الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأكدت خارجية الأردن أن سفير تل أبيب لدى عمّان لن يعود إلا بوقف الحرب على غزة.

وشددت الوزارة أن الحرب على قطاع غزة تقتل الأبرياء وتُسبب كارثة إنسانية.

وأفاد راديو صوت فلسطين في وقت سابق من اليوم بحدوث مجـ زرة جديدة في جباليا بعد مجـ زرة ضخمة أمس.

وذكر راديو صوت فلسطين أن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا في مجـ زرة ثانية خلال 24 ساعة جراء عدوان طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



واستشهد في جباليا أمس نحو 400 شهيد في غارات الاحتلال الصهيوني على المكان.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء غزة لرقم يقترب من التسعة آلاف وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.



ذكرت الوزارة ارتقى 8850 شهيداً ونحو 24 ألف جريح في العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في غزة والضفة.