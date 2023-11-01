افتتاح 94 منفذا بمدن وقرى المنيا لبيع السلع المخفضة ضمن مبادرة خفض الأسعار

أكد محافظ المنيا أسامة القاضي، أن الوحدات المحلية بالمراكز قامت بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة بالتوسع في إعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين ضمن مبادرة " خفض الأسعار".



وأوضح القاضي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه تم فتح 94 منفذا ثابتا ومتحركا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وتيسيرا عليهم في أماكنهم، فضلا عن تكثيف الحملات على الأسواق منعا لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها أو جودة المنتج.



وفي سياق متصل، تمكنت الوحدات المحلية بمراكز بني مزار وديرمواس و مطاى من ضبط 44 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية وضبط الأسعار والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، منها 25 محضرا بديرمواس و6 محاضر بمطاي و13 محضرا ببني مزار وجاءت المخالفات في المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ما بين نقص وزن الرغيف أو إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم وجود فواتير والذبح خارج المجازر.