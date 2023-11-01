الأمم المتحدة تندد بقصف مخيم جباليا

نددت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، "بفظاعة" جديدة بعد القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.

وذكر راديو صوت فلسطين أن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا في مجزرة ثانية خلال 24 ساعة جراء عدوان طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد في جباليا أمس نحو 400 شهيد في غارات الاحتلال الصهيوني على المكان.

ووصفت وكالة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين الأونرا وقف إطلاق النار الإنساني الفوري بأنه "مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين"، وفق ما ذكرت صحيفة عبرية.

وقالت الأونروا إن "مستوى الدمار لم يسبق له مثيل، والمأساة الإنسانية التي تتكشف أمامنا لا تطاق".